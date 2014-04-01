По Кондратьевскому проспекту ограничат движение до середины мая

Пешеходам должны обеспечить безопасный проход.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о закрытии движения трамваев по участку Кондратьевского проспекта. Там будут ремонтировать трамвайные пути.

Речь идет от участке от улицы Жукова до Минеральной улицы. Ограничения будут действовать со 2 апреля по 15 мая.

Для пешеходов должны обеспечить безопасный проход при проведении работ. Ранее ремонт проводился на участке от улицы Ватутина до Арсенальной улицы. Жители просили избавить Кондратьевский проспект от бетонных плит, уложенных на трамвайных путях.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что трамвайное движение по Светлановскому проспекту закроют на 2 месяца.

Фото: Piter.tv