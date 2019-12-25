Пьяная компания устроила стрельбу на Васильевском острове

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Василеостровском районе Петербурга проводится проверка по факту стрельбы из травматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В понедельник,13 июля, в полицию Василеостровского района поступило сообщение от граждан о том, что во дворе дома 82 по Большому пр. ВО находится группа людей, слышны хлопки, похожие на выстрелы.

Сотрудники полиции во дворе указанного дома задержали находящихся в состоянии алкогольного опьянения четверых мужчин, в возрасте от 30 до 36 лет. Самый старший из задержанных пояснил, что несколько раз выстрелил из травматического пистолета вверх. Травматический пистолет изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад в полицию доставили двух нетрезвых мужчин, стрелявших в воздух из травмата.

Фото: Piter.TV