Видео: в Гане во время плясок на похоронах уронили покойника

Во время похоронной процессии в Гане люди, несущие гроб пустились в пляс и уронили покойника на землю. На видео, опубликованном в социальных сетях, обратило внимание издание The Pulse.
На кадрах видно, как четыре мужчины пританцовывают во время того, как несут гроб. В какой-то момент они останавливаются, что совершить поворот на месте. В этот момент гроб падает на землю и из него вываливается покойник.
Носильщики разбегаются в стороны, один из них хватается за голову, другой садится на землю, но никто из них не пытается исправить ситуацию.
Фото и видео: The Pulse
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