Видео: в Гане во время плясок на похоронах уронили покойника

Никто из носильщиков не поторопился исправить ситуацию.

Во время похоронной процессии в Гане люди, несущие гроб пустились в пляс и уронили покойника на землю. На видео, опубликованном в социальных сетях, обратило внимание издание The Pulse.

На кадрах видно, как четыре мужчины пританцовывают во время того, как несут гроб. В какой-то момент они останавливаются, что совершить поворот на месте. В этот момент гроб падает на землю и из него вываливается покойник.

Носильщики разбегаются в стороны, один из них хватается за голову, другой садится на землю, но никто из них не пытается исправить ситуацию.

Фото и видео: The Pulse