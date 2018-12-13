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nastya960
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Видео: в Гане во время плясок на похоронах уронили покойника

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Никто из носильщиков не поторопился исправить ситуацию.

Во время похоронной процессии в Гане люди, несущие гроб пустились в пляс и уронили покойника на землю. На видео, опубликованном в социальных сетях, обратило внимание издание The Pulse.

На кадрах видно, как четыре мужчины пританцовывают во время того, как несут гроб. В какой-то момент они останавливаются, что совершить поворот на месте.  В этот момент гроб падает на землю и из него вываливается покойник.

Носильщики разбегаются в стороны, один из них хватается за голову, другой садится на землю, но никто  из них не пытается исправить ситуацию.

Фото и видео: The Pulse

Теги: гана, похороны
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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