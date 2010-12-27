Путин назначил нового главу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Петербург переезжает московский генерал-майора.

В четверг, 28 февраля, президент России Владимир Путин назначил на пост начальника ГУ МВД Петербурга и области генерал-майора Романа Плугина. Соответствующий указ был опубликован на сайте портала правовой информации.

Назначить генерал-майора полиции Плугина Романа Юрьевича начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, освободив от занимаемой должности"

– говорится в указе.



С декабря 2013 Роман Плугин занимал должность руководителя Управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы. Награжден медалями "За доблесть в службе" и "За боевое содружество".



Напомним, что ранее пост главы ГУ МВД в городе на Неве занимал Генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов. Президент переназначил его на должность помощника главы МВД России.



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Фото: УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве