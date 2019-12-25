Площадь пожара на складе в Челябинске выросла до 3,7 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Челябинске выросла до 3,7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального ГУ МЧС. Известно, что воспламенение зафиксировано вблизи от местного электрометаллургического комбината выросла. Ранее площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров.
Площадь пожара увеличилась до 3,7 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 500 кв. м. В 11:23 по московскому времени на место прибыл пожарный поезд.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
В экстренном ведомстве заявили, что на место пожара направляется лаборатория Министерства экологии по Челябинской области. Специалисты проведут замеры атмосферного воздуха. Сведений о пострадавших или погибших нет.
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Фото: Piter.tv
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