Площадь пожара на складе в Челябинске выросла до 3,7 тыс. кв. м

Огонь будет тушить пожарный поезд.

Площадь пожара на складе в Челябинске выросла до 3,7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального ГУ МЧС. Известно, что воспламенение зафиксировано вблизи от местного электрометаллургического комбината выросла. Ранее площадь возгорания составляла 3 тысячи квадратных метров.

Площадь пожара увеличилась до 3,7 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 500 кв. м. В 11:23 по московскому времени на место прибыл пожарный поезд. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В экстренном ведомстве заявили, что на место пожара направляется лаборатория Министерства экологии по Челябинской области. Специалисты проведут замеры атмосферного воздуха. Сведений о пострадавших или погибших нет.

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Фото: Piter.tv