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Детские игры с огнем закончились пожаром в Новинке
Сегодня, 10:53
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Детские игры с огнем закончились пожаром в Новинке

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По версии СМИ, детское баловство со спичками стало причиной уничтожения огнем пожарной части в Ленобласти.

В поселке Новинка Гатчинского района Ленинградской области произошло возгорание, причиной которого стали детские игры с огнем на сухой траве. Огонь быстро распространился по участку, на котором находился вагончик-бытовка и легковой автомобиль. Инцидент, случившийся 11 июня, в некоторых областных и петербургских СМИ оброс масштабными подробностями: так, по основной версии, дети "спалили дотла" находившуюся рядом пожарную часть. 

МЧС выступило с официальным опровержением гибели в огне пожарной части. Более того, ведомство сообщило, что пожар на участке в поселке Новинка был потушен местными жителями еще до прибытия бригады с автоцистерной. Однако, вагон и легковой автомобиль - предположительно, старые "Жигули", возможно, брошенные - все же были уничтожены пламенем полностью. 

Информации о том, какое наказание ожидает юных поджигателей, пожарно-спасательное ведомство не приводит, но напоминает о необходимости наблюдения за детскими играми и разъяснения опасности, которую таят в себе игры с огнем - особенно во время особого противопожарного режима

Фото: Pixabay

Теги: гатчинский район, дети - огонь, игры со спичками, ленобласть, мчс по ленобласти, новинка, пожар
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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