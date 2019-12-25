Детские игры с огнем закончились пожаром в Новинке

По версии СМИ, детское баловство со спичками стало причиной уничтожения огнем пожарной части в Ленобласти.

В поселке Новинка Гатчинского района Ленинградской области произошло возгорание, причиной которого стали детские игры с огнем на сухой траве. Огонь быстро распространился по участку, на котором находился вагончик-бытовка и легковой автомобиль. Инцидент, случившийся 11 июня, в некоторых областных и петербургских СМИ оброс масштабными подробностями: так, по основной версии, дети "спалили дотла" находившуюся рядом пожарную часть.

МЧС выступило с официальным опровержением гибели в огне пожарной части. Более того, ведомство сообщило, что пожар на участке в поселке Новинка был потушен местными жителями еще до прибытия бригады с автоцистерной. Однако, вагон и легковой автомобиль - предположительно, старые "Жигули", возможно, брошенные - все же были уничтожены пламенем полностью.

Информации о том, какое наказание ожидает юных поджигателей, пожарно-спасательное ведомство не приводит, но напоминает о необходимости наблюдения за детскими играми и разъяснения опасности, которую таят в себе игры с огнем - особенно во время особого противопожарного режима.

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