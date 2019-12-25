Въезд в Петербург планируют сделать платным

Власти города примут меры для разгрузки дорог.

Власти Северной столицы намерены сделать въезд в город платным в связи с большой загруженностью дорог. Такое заявление сделал председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге".

Мы сейчас делаем платные парковки, появляются новые станции метро, запускаем новые трамваи и троллейбусы и так далее.Хотим разгрузить центр города, так что не исключено, что поездки по Петербургу станут платными. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

По словам Бельского, город также занимается проработкой вопроса о расположении трассы М-7 относительно Удельного парка. Городские активисты переживают за зелёную зону и рассуждают о вероятности её исчезновения.

Ранее мы сообщили о том, что второй этап капремонта стилобата станции метро "Ломоносовская" начнётся 20 июля.

Фото: Piter.TV