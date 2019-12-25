Петербург за два года заработал 112,6 млн рублей на платных парковках

С 1 декабря текущего года на 71 улице в центре города обустроено более 5,5 платных машиномест.

В 2019 и 2020 гг. платные парковки обеспечили поступление 112,6 млн рублей в городской бюджет. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В 2020 году с платных парковок собрали 74,4 млн рублей, в 2019 году – 38,2 млн рублей. Итоги за 2021 год будут подведены в начале января 2022 года.

С 1 декабря 2021 года парковка на 71 улице в центре Петербурга стала платной. В городе появилось более 5,5 платных машиномест. Они находятся в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.

До конца 2023 года зона платной парковки охватит всю историческую часть города. Ожидается, что такие меры должны улучшить ситуацию с дорожным движением. В частности, общественному транспорту не будет мешать большое количество припаркованных авто.

Ранее мы писали, что тысячу буклетов о новой зоне платной парковки раздали в Центральном районе.

Фото: Piter.TV