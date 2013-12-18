Платная парковка заработает с 1 ноября в Адмиралтейском районе

К концу года общая зона платной парковки Петербурга составит порядка 28 тысяч машиномест на 364 городских улицах.

В Адмиралтейском районе Петербурга начали создавать зону платной парковки. Об этом в пятницу, 16 сентября, рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга".

С 1 ноября на 153 улицах начнёт работу платный паркинг. На дорогах установят знаки, а сами места обозначат пунктирной краской. У каждой зоны установят 90 паркоматов для оплаты стоянки.

К концу года общая зона платной парковки Петербурга составит порядка 28 тысяч машиномест на 364 городских улицах.

Ранее платную парковку полностью установили в Центральном районе. 1 ноября в платную зону войдут 153 улицы Адмиралтейского района, там появятся 10,5 тысячи парковочных мест.

Фото: Piter.tv

