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Платную парковку полностью установили в Центральном районе
Сегодня, 22:43
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Платную парковку полностью установили в Центральном районе

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1 ноября в платную зону войдут 153 улицы Адмиралтейского района, там появятся 10,5 тысячи парковочных мест.

С 1 сентября на всей территории Центрального района Петербурга сделали платную парковку. Для автомобилистов оборудовали более 3 тыс. стояночных мест. Платная парковка начала действовать еще на 56 улицах в границах "Дворцового округа" и "Муниципального округа № 78". Не меньше 300 мест – 10% – предназначены для парковки транспорта для лиц с инвалидностью.

По словам врио председателя комтранса Валентина Енокаева, с 1 ноября в платную зону войдут 153 улицы Адмиралтейского района, там появятся 10,5 тысячи парковочных мест. В 2023 году к проекту присоединятся Петроградский и Василеостровский районы.

Оплатить парковку в Центральном районе можно на 139 устройствах. 

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, машины, парковка, платная парковка, стоянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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