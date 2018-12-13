Руководителя петербургского штаба Навального и политика Пивоварова отпустили после 10 суток ареста

Мужчин задержали на несогласованном митинге во время первомайского шествия.

Руководителя петербургского штаба Навального Александра Шуршева и политика Андрея Пивоварова отпустили на свободу после 10 суток ареста. Мужчин арестовали на несогласованном митинге во время первомайского шествия.

Андрей Пивоваров рассказал в Twitter, чем он все это время занимался в спецприемнике. Политик сообщил, что читал книги и занимался спортом. В соцсети также отписался и Александр Шуршев. Он написал, что "с этой стороны лучше, чем с той".

Из изолятора мужчин встречали журналисты, фотографы и люди с хлопушками.

Ранее мы писали, что бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест до августа.

Фото: Twitter / Andrey Pivovarov

Видео: Twitter / Штаб Навального в Петербурге