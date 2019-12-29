Два водителя с битой и пистолетом устроили разборки на Боткинской

Автомобилисты не поделили трамвайные пути.

Днем 3 марта на Боткинской улице в Петербурге между двумя водителями произошел дорожный конфликт. Об этом пишет 78.ru.

В руке одного из автомобилистов оказался предмет, похожий на пистолет, в руке другого – бита. В разборках также принимала участие женщина – пассажир одной из иномарок. Трое не смогли поделить трамвайные пути.

Суть конфликта была в том, что водитель серебристой иномарки, проезжая трамвайные пути, неаккуратно вылез на пути встречного направления.

К счастью, конфликт за рамки словесной перепалки не вышел. Спустя секунды после возникновения, он быстро затих.

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Фото: 78.ru