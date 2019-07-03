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На Пискаревском проспекте медсестра ударила ножом однофамильца
Сегодня, 9:45
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nastya960

На Пискаревском проспекте медсестра ударила ножом однофамильца

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Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Накануне петербуржца, проживающего на Пискаревском проспекте, госпитализировали из его квартиры в больницу с колотой раной груди. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Телефонограмма в полицию поступила из больницы 17 февраля в 06:40. В ней сообщалось, что из дома №39 по Пискаревскому проспекту был госпитализирован мужчина 1984 года рождения с проникающей колотой раной груди слева. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Родственники пострадавшего рассказали, что около трех часов ночи его на улице избили неизвестные. Однако, 17 февраля около трех часов дня полицейские по подозрению в совершении преступления в этой же квартире задержали однофамилицу пострадавшего. Женщина работает медсестрой, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

 Ранее стало известно, кем был порезавший своих друзей журналист.

Фото: Piter.TV

Теги: пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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