В Петербурге задержали мужчину, писавшего националистические комментарии "ВКонтакте"

Страница была зарегистрирована не под настоящим именем задержанного.

Сотрудники Центра "Э" в Петербурге задержали 31-летнего мужчину, который писал националистические комментарии "ВКонтакте". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что мужчина был зарегистрирован в социальной сети не под своим именем. В период с 23 ноября 2019 года по 3 февраля 2020 года, имея умысел на возбуждение межнациональной ненависти либо вражды, он опубликовал комментарии, унижающие человеческое достоинство по половому и этническому признаку.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ. 4 сентября 2019 году задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

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