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Пиотровского попросили создать список крыш для прогулок
Сегодня, 12:06
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Пиотровского попросили создать список крыш для прогулок

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Сегодня разрешено ходить только по одной крыше в городе.

Сегодня, 4 мая, депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Борису Пиотровскому с просьбой создать список крыш Северной столицы, по которым можно гулять, не нарушая закон. Об этом Цивилев рассказал в своем tg-канале.

С началом летнего сезона спрос на экскурсии по крышам растет. Однако не все гиды соблюдают закон. Часто  они предлагают петербуржцам и туристам пройтись по опасным кровлям. Такие прогулки могут привести к трагедии. 

Депутат отметил, что сегодня разрешено ходить только по одной крыше Петербурга – на Лиговском проспекте, 65. Организаторы экскурсий смогли согласовать прогулки. На некоторых крышах города находятся рестораны и концертный площадки, на которых безопасно и красиво. 

Ранее на Piter.tv: на улице Зайцева юноши ограбили пункт выдачи заказов.

Фото: Piter.tv

Теги: крыша, прогулки по крышам, руферы, экскурсии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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