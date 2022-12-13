Пиотровского попросили создать список крыш для прогулок

Сегодня разрешено ходить только по одной крыше в городе.

Сегодня, 4 мая, депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Борису Пиотровскому с просьбой создать список крыш Северной столицы, по которым можно гулять, не нарушая закон. Об этом Цивилев рассказал в своем tg-канале.

С началом летнего сезона спрос на экскурсии по крышам растет. Однако не все гиды соблюдают закон. Часто они предлагают петербуржцам и туристам пройтись по опасным кровлям. Такие прогулки могут привести к трагедии.

Депутат отметил, что сегодня разрешено ходить только по одной крыше Петербурга – на Лиговском проспекте, 65. Организаторы экскурсий смогли согласовать прогулки. На некоторых крышах города находятся рестораны и концертный площадки, на которых безопасно и красиво.



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Фото: Piter.tv