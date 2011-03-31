Пикалев: ФТС России помогает участникам СВО с трудоустройством

По его словам, сейчас 81 таможенник непосредственно участвует в боевых действиях.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России помогает участникам спецоперации с трудоустройством. Об этом заявил глава службы Валерий Пикалев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, сейчас 81 таможенник непосредственно участвует в СВО. Из них 70 сотрудников уже вернулись из зоны боевых действий и проходят службу в таможенных органах. Кроме того, среди должностных лиц ФТС есть участники программы "Время героев", запущенной по поручению президента РФ Владимира Путина. Пикалев отметил, что в ближайшее время они приступят к обучению по программам повышения квалификации.

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