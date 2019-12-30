Его стоит ожидать к середине февраля.

Эксперты заявили, что пик распространения коронавируса в Китае наступит через 10-14 дней. Сейчас вспышка заболевания все еще находится в стадии роста. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу спецкомиссии госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня.

Мы должны по-прежнему усиливать профилактические меры по сдерживанию прокомментировал эксперт

Чиновник заявил, что правительство не может себе позволить ослаблять бдительность. По мнению Наньшаня, эпидемия не достигнет общенационального уровня, а останется локальной. Ранее спикер полагал, что пик распространения будет зафиксирован 1-4 февраля.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.

Видео: YouTube/CBC News The National