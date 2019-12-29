Певица Zivert предстала лысой в новом клипе

Многие поклонники сравнили артистку с Наргиз.

Популярная российская певица Юлия Зиверт (Zivert) в клипе на песню "Credo" предстала перед поклонниками в новом, неземном образе. Артистка отказалась от своих привычных сумасшедших париков и локонов и появилась в кадре абсолютно лысой.

Клип Zivert был размещен на YouTube и за три дня собрал более 430 тысяч просмотров. Многие поклонники певицы сравнили ее с Наргиз, другие назвали ее инопланетянкой.

В своем Instagram артистка написала, что в клипе на песню "Credo" представлены две противоположные грани ее сознания. Она решила оголить то, что находится, по ее мнению, на втором месте по важности после души.

Ранее мы писали, что Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом.

Фото: Instagram / _zivert

Видео: YouTube / Zivert