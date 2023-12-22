Певица Zivert на полгода отменила концерты из-за проблем со здоровьем

Юлия Зиверт сообщила об отмене всех физических активностей.

Российская певица Юлия Зиверт, известная поклонникам под псевдонимом Zivert, в социальных сетях сообщила об отмене своих концертов как минимум до осени. Это решение было принято артисткой из-за ухудшения состояния здоровья. Она пояснила, что фанатам хорошо известно о тех проблемах, которые начались у девушки еще полтора года назад. Изменения в рабочем графике коснутся тура не только проводимого за пределами страны в европейском регионе, но и российских выступлений. Они будут перенесены и состоятся тогда, когда состояние исполнительницы улучшится. В случае необходимости слушатели могут вернуть денежные средства за приобретенные ранее билеты.

Врачами, моей командой и мной было принято непростое решение - категорически запретить мне любую сильную физическую нагрузку и, как следствие, все мои предстоящие концерты, корпоративы в городах России как минимум до осени. Юлия Зиверт, певица

Относительно телевизионного проекта "Голос", так как Зиверт является наставником 12-го сезона , то этот проект остается единственной активностью девушки. Она пояснила, что доведет работу до конца и выполнит взятые на себя обязательства.

ень Рождения Олега Гаркуши на концерте группы "АукцЫон".

Фото и видео: Telegram / Зарубежная афиша