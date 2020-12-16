Певица Билли Айлиш презентовала трейлер документального фильма о себе

Киноленту покажут на стриминговой платформе Apple TV+.

В сети появился второй трейлер документального фильма про Билли Айлиш. Об этом певица сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Фильм получил название "Билли Айлиш: Мир немного размыт". Планируется, что он выйдет в 2021 году. Картину снимет Эр Джей Катлер. В ролике можно увидеть юную поп-звезду на концерте и общающейся с родителями и братом Финеасом.

Киноленту покажут на стриминговой платформе Apple TV+.

Ранее мы сообщали о том, что Билли Айлиш перечислила любимые песни 2020 года.

Видео: billieeilish/instagram