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Певица Билли Айлиш презентовала трейлер документального фильма о себе

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Киноленту покажут на стриминговой платформе Apple TV+.

В сети появился второй трейлер документального фильма про Билли Айлиш.  Об этом певица сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Фильм получил название "Билли Айлиш: Мир немного размыт". Планируется, что он выйдет в 2021 году. Картину снимет Эр Джей Катлер. В ролике можно увидеть юную поп-звезду на концерте и общающейся с родителями и братом Финеасом.

Киноленту покажут на  стриминговой платформе Apple TV+.

Ранее мы сообщали о том, что Билли Айлиш перечислила любимые песни 2020 года.

Видео: billieeilish/instagram

Теги: билли айлиш, трейлер
Категории: Лента новостей,

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