Певица Билли Айлиш презентовала трейлер документального фильма о себе

В сети появился второй трейлер документального фильма про Билли Айлиш. Об этом певица сообщила в своём Instagram-аккаунте.
Фильм получил название "Билли Айлиш: Мир немного размыт". Планируется, что он выйдет в 2021 году. Картину снимет Эр Джей Катлер. В ролике можно увидеть юную поп-звезду на концерте и общающейся с родителями и братом Финеасом.
Киноленту покажут на стриминговой платформе Apple TV+.
Ранее мы сообщали о том, что Билли Айлиш перечислила любимые песни 2020 года.
Видео: billieeilish/instagram
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