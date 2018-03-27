Певец Витас оказался за решеткой из-за стрельбы "по воронам"

Известный исполнитель открыл огонь в своем загородном доме на Рублевке.

Виталия Грачева, известного под псевдонимом Витас, по решению суда отправили за решетку. Об этом 27 марта сообщает MDK в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, инцидент произошел ночью 22 марта. Соседи певца позвонили в полицию и заявили, что исполнитель устроил стрельбу на участке своего загородного дома. Прозвучало не менее 16 выстрелов.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, Витас в свое оправдание заявил, что его меженью были вороны. За мелкое хулиганство он получил штраф в размере 500 рублей.

Однако спустя несколько дней на пороге дома певца снова появились полицейские, которые доставили его в суд. В суде Витас признал вину. Его отправили в СИЗО на 7 суток.

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Видео: super.ru