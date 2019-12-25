Сергей Шнуров рассказал о причинах своих нападок на Гагарину и Басту

Таким образом музыкант хотел подогреть интерес публики к шоу "Голос" на Первом канале.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров объяснил причины своих нападок на рэпера Басту и певицу Полину Гагарину. В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец музыкант заявил, что начал конфликтовать с коллегами, чтобы подогреть интерес публики к шоу "Голос" на Первом канале.

"Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал врага. Мы сыграли эту игру", - заявил Шнуров, добавив, что это не было постановкой.

Полине Гагариной тоже "прилетело", так как она неудачно сидела между Шнуровым и Бастой. Певица все время пыталась помирить артистов.

Трюк Шнурова сработал. Конфликты наставников хорошо сказались на рейтинге шоу "Голос". Музыкант считает, что программу стало интересно смотреть.

Ранее Баста и Шнуров устроили в Instagram дуэль стихов.

Фото: Instagram / voice1tv