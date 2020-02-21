Оскар, исполнивший хит "Между мной и тобой", стал трансгендерной женщиной

Российский певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) объявил себя трансгендерной женщиной. Об этом сообщило издание "Открытые".
Тепер Оскар стал Скарлетт. Женщина признала, что в какой-то момент жизни она даже хотела погрузиться в религию и завести семью, чтобы избавиться от ощущения собственной грешности. Скарлетт переехала в США в 2018 году, где и стала снова заниматься музыкой. Скоро у нее будет новый трек CHOCOLATE, который она надеется представить в России.
Певец Оскар был достаточно популярен в 2000-х годах. Среди популярных хитов – "Бег по острию ножа", "Мажь вазелином", "Между мной и тобой".
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