Звезда китайского "Голоса" Димаш "унизил" друга в соцсетях

Друг Димаша из Казахстана пострадал из-за чрезмерной любви фанатов к звезде.

Популярный певец Димаш нечаянно "унизил" близкого друга в социальных сетях Айсултана Дуйсенбаева. Казахский шоумен опубликовал на личной страничке фотографию со звездой китайского "Голоса". На снимке к звезде рвутся толпы поклонниц, в то время как его казахский "бро" одиноко стоит с букетиком цветов. На его лице отражается скука и печаль. Стоит отметить, что Айсултан самостоятельно подколол себя, шутливо подписав фотографию.

То самое чувство, когда всем не до тебя заметил Айсултан

За инстаграм-блогера вступилась армия поклонников Димаша, которая посочувствовала тем испытаниям, которые приходится переживать молодому человеку.

Зато ты преданный друг сочувственно замечают фанаты

Другие подписчики объяснили, что даже завидуют ему, так как Айсултан имеет возможность находиться вблизи Димаша.

У каждого свой путь, вы не простой человек, если Бог выбрал вас другом Димаша, всем нужен по жизни искренний и преданный друг, и в этом мы вам завидуем комментируют в соцсетях

Заметим, что Айсултан регулярно приезжает поддерживать Димаша на его концерты не только в Казахстане, но также в Китае и США. Нередко на него также падают взгляды поклонниц. Они отмечают его "улыбку на миллион" и "обезоруживающую харизматичность".

Кто такой Димаш?

Димаш - певец из Казахстана, покоривший собственный голосом не только родную страну, но также и Россию, Китай и Америку. С малых лет он занимается творчеством. В Юные годы являлся участником "Славянского базара", а после решил покорять азиатский мир. В 2016 году его талант отметил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - Димашу присудили государственную стипендию.

В 2017 году он стал участником китайской версии "Голоса" и стал финалистом сезона. Ему также покорилась престижная награда Top Chinese Music Award - местный аналог "Грэмми".

Детство звезды

Впервые на публике Димаш появился в возрасте двух лет. Он исполнил небольшую роль в театральной постановке. С пяти лет мальчика тянуло к музыке. Он занимался вокалом и учился играть на фортепиано. С шести он уже стал лауреатом конкурсов, а в 10 лет считался звездой областного уровня.

В семье Димаша есть старшая сестра Раушан и младший брат Абильмансур.

Что он делает сейчас

Сейчас артист штурмует сцену американского проекта The World"s Best. Кроме выступления на американском шоу-проекте Димаш подписал контракт с дизайнером Гоко Залди. Ранее мастер работал с Леди Гагой и Майклом Джексоном.

С 2017 года Димаш вошел в рейтинг самых красивых людей 2017 года по версии YouTube-канала TC Candler.

Видео и фото: Instagram/kudaibergenov.dimash, duisenbaev_kz