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Петросян прокомментировал информацию о свадьбе с его молодой помощницей
Сегодня, 22:41
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Петросян прокомментировал информацию о свадьбе с его молодой помощницей

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Юморист решил оставить все в тайне.

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна задело обсуждение в СМИ его личной жизни. Юморист заявил о том, что не собирается подтвержать или опровергать информацию о свадьбе с Татьяной Брухуновой, передало "Экономика сегодня"

По словам артиста, он не хочет, чтобы журналисты занимались "разбором личной жизни по косточкам". Точного ответа по поводу заключения брака он так и не дал. 

Ранее стало известно, что супругой Петросяна стала 30-летняя Татьяна Брухунова. Piter.TV собрал информацию о помощнице бывшей супруги комика. 

Фото: Евгений Петросян / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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