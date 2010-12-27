Петросян прокомментировал информацию о свадьбе с его молодой помощницей

Юморист решил оставить все в тайне.

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна задело обсуждение в СМИ его личной жизни. Юморист заявил о том, что не собирается подтвержать или опровергать информацию о свадьбе с Татьяной Брухуновой, передало "Экономика сегодня".

По словам артиста, он не хочет, чтобы журналисты занимались "разбором личной жизни по косточкам". Точного ответа по поводу заключения брака он так и не дал.

Ранее стало известно, что супругой Петросяна стала 30-летняя Татьяна Брухунова. Piter.TV собрал информацию о помощнице бывшей супруги комика.

Фото: Евгений Петросян / Instagram