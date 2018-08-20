Фанаты хотят видеть Дэнни ДеВито в роли Росомахи

В обращении пользователи заявили, что считают Де Вито единственным человеком, способным "занять трон после Хью Джекмана".

В сети популярность набирает петиция, призывающая студию Disney дать роль Росомахи актеру Дэнни Де Вито. За подобный вариант одного из главных героев вселенной "Люди Икс" проголосовало почти 43 тысячи человек. Петиция адресована боссам студии Marvel, ставшими правообладателями супергероя после Fox/Disney.

В обращении пользователи заявили, что считают Де Вито единственным человеком, способным "занять трон после Хью Джекмана". В качестве аргументов они приводят рост актера, который приближен к Росомахе из комиксов. Также фанаты напомнили Marvel о роле Де Вито в фильме "Мусорщик" (.

Мы знаем, что он вполне способен сражаться, и что он не боится замарать руки!,

текст петиции.

Напомним, что Хью Джекман играл Росомаху с 2000 года. Его дебют состоялся в фильме "Люди Икс". Карьера Джекмана вместе с его коллегой Патриком Стюартом во вселенной "Людей Икс" длилась 16 лет и 228 дней. За это актеры были добавлены в издание Книги рекордов Гиннеса, которое выйдет в 2020 году.