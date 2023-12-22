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В Петергофе сгорела иномарка "Опель"
Сегодня, 15:21
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В Петергофе сгорела иномарка "Опель"

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Пожар произошел на Торговой площади.

В Петергофе во вторник, 27 февраля, произошел пожар. На Торговой площади вспыхнула легковушка "Опель" у дома № 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт  диспетчера в 15:00. В машине полыхал моторный отсек. 

Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС. В результате случившегося никто не пострадал.

Подробности уточняются. Выясняется причина возгорания.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке на Приморском шоссе произошел пожар.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Теги: горела иномарка, мчс, петергоф, спасатели, торговая площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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