В Петергофе сгорела иномарка "Опель"

В Петергофе во вторник, 27 февраля, произошел пожар. На Торговой площади вспыхнула легковушка "Опель" у дома № 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:00. В машине полыхал моторный отсек.
Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС. В результате случившегося никто не пострадал.
Подробности уточняются. Выясняется причина возгорания.
Ранее мы писали, что в Сестрорецке на Приморском шоссе произошел пожар.
Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга
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