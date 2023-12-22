В Петергофе сгорела иномарка "Опель"

Пожар произошел на Торговой площади.

В Петергофе во вторник, 27 февраля, произошел пожар. На Торговой площади вспыхнула легковушка "Опель" у дома № 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:00. В машине полыхал моторный отсек.

Пожар потушили до прибытия сотрудников МЧС. В результате случившегося никто не пострадал.

Подробности уточняются. Выясняется причина возгорания.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке на Приморском шоссе произошел пожар.

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга