Петербурженку оштрафовали за оскорбление соседей по коммуналке

Суд встал на сторону пострадавшей супружеской пары.

Красногвардейский районный суд Петербурга назначил наказание женщине, которая оскорбила соседа по коммунальной квартире и его жену. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В октябре этого года петербурженка оскорбила нелицеприятными выражениями мужчину и его супруг. Инцидент произошёл на кухне на Конторской улице. После этого мужчина обратился в прокуратуру и рассказал об унижении чести и достоинства. Другие соседи подтвердили факт конфликта.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф.

Ранее суд наказал футбольного болельщика за оскорбление Артема Дзюбы.

Фото: Piter.tv