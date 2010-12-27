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Петербурженку оштрафовали за оскорбление соседей по коммуналке
Сегодня, 16:23
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nastya960

Петербурженку оштрафовали за оскорбление соседей по коммуналке

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Суд встал на сторону пострадавшей супружеской пары.

Красногвардейский районный суд Петербурга назначил наказание женщине, которая оскорбила соседа по коммунальной квартире и его жену. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В октябре этого года петербурженка оскорбила нелицеприятными выражениями мужчину и его супруг. Инцидент произошёл на кухне на Конторской улице. После этого мужчина обратился в прокуратуру и рассказал об унижении чести и достоинства. Другие соседи подтвердили факт конфликта.

Суд признал женщину виновной и назначил штраф.  

Ранее суд наказал футбольного болельщика за оскорбление Артема Дзюбы.

Фото: Piter.tv

Теги: коммуналка, оскорбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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