Петербурженку оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбительное сообщение

Александра в голосовом сообщении назвала обидчицу "невоспитанной бомжихой" (из-за неухоженного вида). Сообщение было личным, но попало в родительский чат.

Петербурженку оштрафовали за 5000 рублей за оскорбительное обсуждение мамы девочки, которая ходит с её сыном в детский сад. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Все началось летом, когда Александра вела сына в детский сад и повстречала его одногруппницу, которая шла туда же с мамой. Александра поздоровалась с мамой девочки, но та её по какой-то причине проигнорировали. Женщина возмутилась такой "невоспитанностью" и пожаловалась на это Наталье – своей знакомой из этого же детсада. Александра в голосовом сообщении назвала обидчицу "невоспитанной бомжихой" (из-за неухоженного вида).

В октябре Александру пригласили в родительский чат детсада. Там ее ждал неприятный сюрприз: Наталья поделилась голосовым сообщением с другими родителями, которые осудили высказывания Александры. При этом сама женщина в свою защиту отметила, что слово "бомжиха" не является оскорбительным. Также она заявила, что лично ничего обидчице она не высказывала. Для суда доводы оказались неубедительными, Александру оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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Фото: pxhere.com