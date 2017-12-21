Ранее женщина привлекалась по идентичному правонарушению.

Петербурженку накажут за неоднократную продажу спиртного школьникам. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Как оказалось, ранее женщина привлекалась по идентичному правонарушению. Однако, продавец снова решилась на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.

Известно, что нарушительнице из магазина "Продукты" на улице Ленсовета грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы.

Помимо этого, петербурженка може лишиться права работать продавцом на срок до 3-х лет.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские молочные компании оштрафовали на 600 тысяч за некачественные продукты для школ

Фото:Pixabay