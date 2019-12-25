Петербурженку наказали за стрижку супруга в собственной парикмахерской

Женщина заявила, что открыла зал для своих сына и мужа: ребенок захотел постричь своего отца.

Фрунзенский районный суд Петербурга на месяц закрыл парикмахерскую петербурженки Марины Т., расположенную на Бухарестской улице. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, заведение работало, несмотря на запрет правительства.

Как установили в ходе административного расследования, женщина открыла свою парикмахерскую днем 9 апреля и стригла клиента, хотя подобные точки в городе закрыты в связи с распространением коронавируса. Петербурженка, однако, не признала свою вину, заявив, что в тот день не принимала посетителей. По словам женщины, она действительно открыла в тот день свою парикмахерскую, но лишь для своего сына и мужа: супруг слишком оброс, поэтому ребенок решил постричь отца. Кроме семьи в помещении никого не было.

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