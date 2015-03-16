Петербурженке дали условный срок за жестокое избиение матери

Как установило следствие, обвиняемая испытывала неприязнь к матери на почве совместного проживания.

Выборгский районный суд приговорил петербурженку к условному сроку за жестокое избиение 70-летней матери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Инцидент произошел в январе 2022 года. Как установило следствие, обвиняемая испытывала неприязнь к матери на почве совместного проживания. Женщина ударила ее не менее двух раз ногами, а после падения еще не менее 19 раз руками по разным частям тела.

Петербурженку признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Суд назначил ей наказание в виде трех лет условного срока.

Ранее в Петергофе мужчина обвинил жену в избиении их 16-летней дочери.

Фото: Piter.tv