Петербурженка заняла третье место в конкурсе "Бабушка Вселенной – 2023"

Известно, что 46-летняя Алена Сибиева является тренером спортивно-боевых единоборств.

В субботу, 21 января, в Болгарии завершился конкурс "Бабушка Вселенной – 2023". Третье место в нем заняла петербурженка Алена Сибиева.

Победителем состязания стала женщина из Сингапура. Всего в конкурсе участвовали 20 женщин из разных стран мира.

Известно, что 46-летняя Алена Сибиева является тренером спортивно-боевых единоборств. В прошлом году ее признали самой красивой бабушкой в России. У лауреата конкурса есть два сына и один внук.

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Фото: из личного архива Алены Сибиевой