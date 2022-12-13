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Петербурженка заняла третье место в конкурсе "Бабушка Вселенной – 2023"
Сегодня, 12:50
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Петербурженка заняла третье место в конкурсе "Бабушка Вселенной – 2023"

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Известно, что 46-летняя Алена Сибиева является тренером спортивно-боевых единоборств.

В субботу, 21 января, в Болгарии завершился конкурс "Бабушка Вселенной – 2023". Третье место в нем заняла петербурженка Алена Сибиева. 

Победителем состязания стала женщина из Сингапура. Всего в конкурсе участвовали 20 женщин из разных стран мира. 

Известно, что 46-летняя Алена Сибиева является тренером спортивно-боевых единоборств. В прошлом году ее признали самой красивой бабушкой в России. У лауреата конкурса есть два сына и один внук.

Ранее на Piter.tv: оркестр Курентзиса открыл новое культурное пространство в петербургском Доме Радио на Итальянской.

Фото: из личного архива Алены Сибиевой

Теги: бабушка вселенной 2023, болгария, конкурс, конкурс красоты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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