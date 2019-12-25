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Петербурженка умерла после падения с электросамоката у "Газпром Арены"
Сегодня, 15:31
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nastya960

Петербурженка умерла после падения с электросамоката у "Газпром Арены"

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Она скончалась в больнице через 5 дней.

Получившая серьёзную травму при падении с электросамоката в Петербурге женщина спустя пять дней скончалась в Мариинской больнице. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В медицинское учреждение 48-летнюю женщину доставили 23 сентября. Ее госпитализировали у дома № 1 по Футбольной аллее, где она каталась на электросамокате. При падении пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа и ушиб мозга.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, 28 сентября женщина скончалась в больнице.

В Петербурге 10-летняя девочка попала в больницу после падения с дерева.

Фото: pixabay

Теги: газпром арена, падение, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 15:52

Очень жаль женщину.Соболезнования родным.
 Но это можно было предположить! Она ж попала в Мариинскую больницу! Оттуда, по моему опыту, живыми редко кто выходит после серьезных травм или операций! Не зря ж больница носит название "В последний путь"!

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