Петербурженка умерла после падения с электросамоката у "Газпром Арены"

Она скончалась в больнице через 5 дней.

Получившая серьёзную травму при падении с электросамоката в Петербурге женщина спустя пять дней скончалась в Мариинской больнице. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В медицинское учреждение 48-летнюю женщину доставили 23 сентября. Ее госпитализировали у дома № 1 по Футбольной аллее, где она каталась на электросамокате. При падении пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа и ушиб мозга.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, 28 сентября женщина скончалась в больнице.

В Петербурге 10-летняя девочка попала в больницу после падения с дерева.

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