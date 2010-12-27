Петербурженка под давлением психологов рассказала об изнасиловании дочери родным отцом

Медики и органы опеки заставили женщину признаться в том, что год назад ее муж вступил в интимную связь с дочерью.

Мать девятилетней девочки спустя год рассказала об изнасиловании дочери родным отцом. Инцидент произошел еще год назад, но по неизвестной причине женщина скрывала сексуалньое влечение супруга по отношению к малолетним детям. Признаться в преступлении мужа петербурженку заставили врачи. Психологи не могли понять причину странного поведения пострадавшей. Школьницу отправили в социально-реабилитационный центр после того, как стало понятно, почему пациента так странно реагирует на людей.

В полицию об изнасиловании ребенка сообщили представители органов опеки и попечительства днем 12 апреля. Делом будет заниматься отделение Невского района города. По сведениям оперативников, насилие над дочерью отец совершил во время летних каникул в 2017 году. Обвинение будет предъявлено местному жителю 1986-го года рождения.