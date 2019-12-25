  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка провалилась под землю и ошпарила ногу на Будапештской улице
Сегодня, 16:48
67
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка провалилась под землю и ошпарила ногу на Будапештской улице

0 0

Женщина получила ожоги 1– 2-й степени.

Петербурженка провалилась по землю и ошпарила ногу. Об этом женщина рассказала "Фонтанке". 

Инцидент произошел днем 12 сентября у дома №1/74 на Будапештской улице. По её словам, она шла по дороге вместе с сыном. После она решила отойти к поребрику, чтобы пропустить проезжающий автомобиль, возле которого и образовалась яма. Самостоятельно вытащить ногу петербурженка не смогла, ей помогли прохожие. Дома женщина решила вызвать скорую, после её направили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Петербурженка получила ожоги 1 – 2-й степени.

Ранее мы писали, что пара нашла потайной люк во время ремонта в доме.

Фото: Piter.tv

Теги: будапештская улица, яма
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии