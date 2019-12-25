Петербурженка провалилась под землю и ошпарила ногу на Будапештской улице

Женщина получила ожоги 1– 2-й степени.

Петербурженка провалилась по землю и ошпарила ногу. Об этом женщина рассказала "Фонтанке".

Инцидент произошел днем 12 сентября у дома №1/74 на Будапештской улице. По её словам, она шла по дороге вместе с сыном. После она решила отойти к поребрику, чтобы пропустить проезжающий автомобиль, возле которого и образовалась яма. Самостоятельно вытащить ногу петербурженка не смогла, ей помогли прохожие. Дома женщина решила вызвать скорую, после её направили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Петербурженка получила ожоги 1 – 2-й степени.

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Фото: Piter.tv