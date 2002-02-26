  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:02
109
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пара нашла потайной люк во время ремонта в доме

0 0

Дом был построен в XVI веке.

В английском городе Плимут, графство Девон, пара нашла под ковром потайной люк во время ремонта. Сам дом был построен еще в XVI веке. Видео в TikTok опубликовала пользовательница под ником @candyrainsalon.

У себя в аккаунте девушка выкладывала ролики о процессе реконструкции дома. И она рассказала о том, что в спальне во время ремонта они с мужем почувствовали неприятный запах. Для того, чтобы понять откуда он идет, парад сняла ковровое покрытие, под ним был железный люк. Оказалось, что под полом спальни находилась канализационная труба.

Это ролик набрал 3,3 млн просмотров и тысячи комментариев.

Ранее мы писали, что в Петербурге Центр Алмазова возвращается к плановой работе. 

Видео: TikTok / candyrainsalon

Теги: потайной люк, ремонтт в доме
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Власов Митя
Сегодня 15:30

Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии