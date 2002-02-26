Пара нашла потайной люк во время ремонта в доме

Дом был построен в XVI веке.

В английском городе Плимут, графство Девон, пара нашла под ковром потайной люк во время ремонта. Сам дом был построен еще в XVI веке. Видео в TikTok опубликовала пользовательница под ником @candyrainsalon.

У себя в аккаунте девушка выкладывала ролики о процессе реконструкции дома. И она рассказала о том, что в спальне во время ремонта они с мужем почувствовали неприятный запах. Для того, чтобы понять откуда он идет, парад сняла ковровое покрытие, под ним был железный люк. Оказалось, что под полом спальни находилась канализационная труба.

Это ролик набрал 3,3 млн просмотров и тысячи комментариев.

Ранее мы писали, что в Петербурге Центр Алмазова возвращается к плановой работе.

Видео: TikTok / candyrainsalon