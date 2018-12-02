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Петербурженка пришла на свидание в СИЗО с мобильником в нижнем белье
Сегодня, 14:17
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Alena_Zinovieva

Петербурженка пришла на свидание в СИЗО с мобильником в нижнем белье

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В отношении нарушительницы был составлен административный протокол.

Днем 5 марта сотрудники следственного изолятора №2 задержали на входе одну из посетительниц. Как оказалось, женщина пришла на длительное свидание к возлюбленному с мобильным телефоном. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Во время обыска стражи порядка обнаружили в нижнем белье посетительницы рабочее устройство с сим-картой. Женщине отказали в свидании. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что в петербургском СИЗО впервые провели обряд венчания.

Фото: Piter.TV

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Теги: административное правонарушение, свидание, сизо 2
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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