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Петербурженка предстанет перед судом за кражу 38 миллионов рублей
Сегодня, 8:05
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IRINA_CHALKINA

Петербурженка предстанет перед судом за кражу 38 миллионов рублей

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Женщину обвиняют в попытке хищения денег этой же компании путем предоставления в банк подложных договоров купли-продажи ценных бумаг.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что петербурженка предстанет перед судом за кражу 38 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Северной столицы. 

Следвие полагает, что женщина совместно с сообщниками получила пароль для входа в дистанционную систему банковского обслуживания. Таким образом она похитила 38 млн рублей со счета коммерческой организации. Деньги она перечислила на счет другой организации, а затем обналичила. Также петербурженку подозревают в попытке хищения денег этой же компании путем предоставления в банк подложных договоров купли-продажи.

Обвиняемая согласилась сотрудничать со следствием. Расследование продолжается. 

Ранее мы сообщали о том, что Понасенков отсудил у историка Соколова крупную сумму денег.

Фото:Piter.TV

Теги: похитила деньги, суд петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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