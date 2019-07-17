Женщину обвиняют в попытке хищения денег этой же компании путем предоставления в банк подложных договоров купли-продажи ценных бумаг.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что петербурженка предстанет перед судом за кражу 38 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Северной столицы.

Следвие полагает, что женщина совместно с сообщниками получила пароль для входа в дистанционную систему банковского обслуживания. Таким образом она похитила 38 млн рублей со счета коммерческой организации. Деньги она перечислила на счет другой организации, а затем обналичила. Также петербурженку подозревают в попытке хищения денег этой же компании путем предоставления в банк подложных договоров купли-продажи.

Обвиняемая согласилась сотрудничать со следствием. Расследование продолжается.

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Фото:Piter.TV