Петербурженка обнаружила внутри батона зуб

Она готова вернуть его хозяину.

Петербурженка обнаружила зуб со штифтом в ржаном батоне, купленном накануне в магазине "Карусель". Об удивительной находке она сообщила в группе "ВКонтакте" "Наш дом - Гражданка | Калининский район |".

"Содержимое чуть не проглотила. Испугалась. Проверила свои. У меня их мало, но все на месте", – поделилась она в социальной сети

В комментариях под публикацией указали адрес магазина - проспект Просвещения 74.

Также комментаторам стало любопытно, есть ли такие в пирожках с мясом.

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Фото: vk.com/grazhdanka_spb