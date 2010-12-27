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Петербурженка обнаружила внутри батона зуб
Сегодня, 19:20
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arteliseev

Петербурженка обнаружила внутри батона зуб

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Она готова вернуть его хозяину.

Петербурженка обнаружила зуб со штифтом в ржаном батоне, купленном накануне в магазине "Карусель".  Об удивительной находке она сообщила в группе   "ВКонтакте" "Наш дом - Гражданка | Калининский район |".  

"Содержимое чуть не проглотила. Испугалась. Проверила свои. У меня их мало, но все на месте", – поделилась она в социальной сети

В комментариях под публикацией указали адрес магазина -  проспект Просвещения 74.

Также комментаторам стало любопытно, есть ли такие в пирожках с мясом.  

Ранее мы писали о регионах с самой большой стоимостью на хлеб.

Фото: vk.com/grazhdanka_spb

Теги: бракованное изделие, зуб, карусель, магазин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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