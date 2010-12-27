Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб

Петербург лидирует в дороговизне.

Средняя цена на хлеб в Петербурге стала по итогам сентября самой высокой в России. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на анализ компании "Эвотор".Такие данные стали известны благодаря изучению данных с 20 тысяч смарт-терминалов. Оборудование было размещено в сетевых магазинах, пекарнях и учреждениях общепита.

В течение года эксперты сравнивали стоимость продукта в регионах. Статистика изучалась в период с сентября 2018 по сентябрь 2019 года. Оказалось, что больше всего подорожал ржаной хлеб - на 20%, до 36 рублей. Именно этот продукт и считается самым дорогим. Минимальная стоимость зафиксирована в Перми и Нижнем Новгороде.Самый дешевый сорт ржаного хлеба - Дарницкий. Приобрести его можно за 26 рублей. Стоимость за год повысилась на 8%.

Отметим, что максимальная цена на ржаной хлеб в России составила 198 рублей, а наименьшая - 8 рублей. В среднем показатель зафиксирован на отметке в 36 рублей.

Средняя цена нарезного батона - 29 рублей. Самый дорогой продукт найден в Воронеже (40 рублей). На второй позиции - Петербург (37 рублей). Дешевле всего нарезка обойдется в Перми и Нижнем Новгороде. Минимальная цена - 12 рублей. Она встречается в небольших населенных пунктах.

Исследователи отмечают, что "крафтовые" и "авторские" сорта хлеба можно приобрести еще дороже обычного. В пределах 450 рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что просроченные продукты начнут отправлять на переработку.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Tasty