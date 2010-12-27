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Петербурженка на 16 часов оставила малолетних детей одних в коммуналке
Сегодня, 17:09
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Alena_Zinovieva
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Петербурженка на 16 часов оставила малолетних детей одних в коммуналке

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Безответственная мать ушла в гости к подруге.

Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в отношении безответственной матери. Женщина на 16 часов оставила своих малолетних детей одних в коммуналке, а сама ушла в гости к подруге. Тревогу забили соседи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По словам свидетелей, петербурженка ушла из дома около 22 часов, а вернулась домой только к 14:30 на следующий день. В этот момент рядом с детьми находились опасные колюще-режущие предметы, электробытовые приборы и лекарства. Тревогу забили соседи, которые услышали из комнаты сильные крики малышей. Они вскрыли дверь и оказали детям необходимую помощь.

Безответственную мать будут судить по статье "Оставление в опасности". Дело направлено в Колпинский районный суд Петербурга.

Ранее мы писали, что СК завершил следственные действия по делу о теракте в метро Петербурга‍.

Фото: pixabay.com

Теги: безответственная мать , колпинский районный суд
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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