В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым

Мужчина ушел из дома, чтобы подумать о смысле жизни.

В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым. Об этом пишет "Фонтанка".

В середине марта в полицию обратилась 62-летняя женщина с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что 42-летний мужчина, страдающий психическим заболеванием, перестал выходить на связь.

Через полтора месяца пенсионерка опознала тело сына в морге Фрунзенского района. Мать кремировала погибшего отпрыска и получила свидетельство о смерти.

Тем временем настоящий сын женщины жил на улице в районе метро "Ленинский проспект". Он пояснил, что все это время думал о смысле жизни. Теперь семье предстоит восстановить документы мужчины.

Ранее мы писали, что в лесу Петербурга откопали чемодан с окровавленной женщиной.

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