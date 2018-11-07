В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым

В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым. Об этом пишет "Фонтанка".
В середине марта в полицию обратилась 62-летняя женщина с заявлением о пропаже сына. Она рассказала, что 42-летний мужчина, страдающий психическим заболеванием, перестал выходить на связь.
Через полтора месяца пенсионерка опознала тело сына в морге Фрунзенского района. Мать кремировала погибшего отпрыска и получила свидетельство о смерти.
Тем временем настоящий сын женщины жил на улице в районе метро "Ленинский проспект". Он пояснил, что все это время думал о смысле жизни. Теперь семье предстоит восстановить документы мужчины.
Ранее мы писали, что в лесу Петербурга откопали чемодан с окровавленной женщиной.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 )
а как же тот которого кремировали? теперь его и не опознать. бедный человек и бедная его семья которая его все еще ищет