Петербурженка избежала штрафа за прогулку по закрытому Приморскому парку Победы

Петроградский суд вернул материалы без рассмотрения, так как полиция необоснованно квалифицировала дело по статье 6.3 КоАП.

Петроградский районный суд вынес определение о возврате протокола и материалов дела о привлечении к административной ответственности петербурженки, которая решила погулять по закрытому Приморскому парку Победы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Полицейские задержали женщину и составили протокол о нарушении федерального закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия – по части 2 статьи 6.3 КоАП. Но из протокола следовало, что женщина нарушила городской запрет на посещение скверов, парков и садов.

Петроградский суд вернул материалы без рассмотрения, так как полиция необоснованно квалифицировала дело по статье 6.3. Городские запреты подлежат статье КоАП – 20.6.1. По 6.3. можно привлечь лишь тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с заболевшим.

Составлять протоколы по 20.6.1 КоАП и самым привлекать к ответственности гуляющих по паркам сотрудники МВД также не имеют права. Госдума не дала им таких полномочий. Сейчас такие полномочия имеют чиновники, представители Роспотребнадзора и МЧС.

Петербуржец намерен оспорить в суде запрет на посещение парков.

Фото: 2gis (Дарья)