Петербуржец пытался украсть коробки с тунцом под курткой

Пять коробок консервов мужчина украл и отнес в подсобку.

Петербуржец попытался похитить коробки с тунцом на 6,5 тысяч рублей. Мужчина занимался разгрузкой товара и решил присвоить несколько баночек рыбных консервов. Об этом сообщает Gazeta.Spb со ссылкой на пресс-службу управления МВД по транспорту.

В полицию обратился сотрудник предприятия, который заявил, что небольшая партия товара пропала после процесса разгрузки.Злоумышленник надеялся спрятать продукты под курткой. Однако, вовремя покинуть место преступления ему не удалось.

По данному факту задержан 48-летний рабочий. Он смог отнести консервы под верхней одеждой в подсобное помещение. Там их и обнаружили оперативники. Известно, что в общей сложности мужчине удалось спрятать пять коробок. Их стоимость оценивается в 6,5 тысяч рублей.

В настоящее время петербуржец обвиняется в краже. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

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