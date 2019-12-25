Петербуржец заплатит штраф 3 тысячи рублей за телефон на ЕГЭ

Молодой человек 10 июля на ЕГЭ по математике имел при себе мобильный телефон.

Мировой судья судебного участка №111 Курортного района г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности 28-летнего петербуржца, который сдавал ЕГЭ для поступления в вуз. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Молодой человек 10 июля на ЕГЭ по математике имел при себе мобильный телефон. Он свою вину признал, но отметил, что не знал, что телефон нужно сдавать.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

Петербургские школьники подали почти 2 тысячи апелляций по результатам ЕГЭ.

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