Петербуржец должен заплатить детям 8 и 4 лет 750 тысяч рублей

Он не платит алименты с 2014 года.

Суд Петербурга после иска прокурора решил взыскать с отца двоих детей за неуплату алиментов 750 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина должен был платить алименты на двоих детей 8 и 4 лет. Однако, с 2014 года он не платит денег и долг теперь составляет 275 000 рублей. На основании этой суммы была рассчитана неустойка и теперь мужчина должен заплатить 750 тысяч.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец отправится в колонию на 10 месяцев за неуплату алиментов.

Фото: Piter.tv