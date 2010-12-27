Петербуржец отправится в колонию на 10 месяцев за неуплату алиментов

Ранее он уже отбывал наказание в колонии 4 месяца.

Петербуржец 10 месяцев проведет в колонии-поселении поселение за злостное уклонение от уплаты алиментов и от наказания за это. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Безработный 43-летний петербуржец не платил алименты и его привлекли у головной ответственности за это. В июле 2017 он уже был приговоре к 10 месяцам исправительных работ, но он отклонялся от них. В октябре 2017 было решено исправительные работы заменить лишением свободы.

В ноябре 2017 года мировым судом вынесен новый приговор, наказание по которому частично сложено с предыдущим решением суда. Таким образом, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. пресс-служба городской прокуратуры

Однако, и это не исправило нерадивого отца и теперь он отправится в колонию-поселение еще на 10 месяцев.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге нашелся должник по алиментам из Уфы.

Фото: Piter.tv