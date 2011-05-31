Петербуржец заключен под стражу за попытку убийства сожительницы

Ему вменяют ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу С. до 23 ноября по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его обвиняют в покушении на сожительницу. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов 27 сентября.

Инцидент произошел ночью 25 сентября в квартире по улице Можайской. Тогда С. нанес Л. множественные удары в области груди, живота, поясницы, верхних и нижних конечностей предметом, обладающим колюще-режущими свойствами. Л. оказали своевременную медицинскую помощь, она жива.

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