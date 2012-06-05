В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в покушении на свою сожительницу

Он нанес потерпевшей множественные удары ножом по всему телу.

Мужчина 1986 года рождения, которого подозревают в покушении на свою сожительницу в квартире по улице Можайской, задержан. Следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 25 сентября. Подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары ножом по всему телу. Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство женщины 1993 года рождения, до конца он не смог. Ей оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее на Piter.TV: убивший свою жену в квартире на Суздальском шоссе петербуржец заключен под стражу.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу